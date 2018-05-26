Константин Черненко меньше других правителей находился у руля Советского Союза – чуть больше года. После его ухода в стране начнется перестройка, старт которой ознаменует уход целой эпохи. За 12 с небольшим месяцев во главе страны Черненко мало чем запомнился гражданам СССР. Но точно, что за это время жители Союза только осознали, что умерший в 1982 году Леонид Брежнев, оказывается, был не самым дряхлым генсеком.

Константин Черненко меньше других правителей находился у руля Советского Союза – чуть больше года. После его ухода в стране начнется перестройка, старт которой ознаменует уход целой эпохи. За 12 с небольшим месяцев во главе страны Черненко мало чем запомнился гражданам СССР. Но точно, что за это время жители Союза только осознали, что умерший в 1982 году Леонид Брежнев, оказывается, был не самым дряхлым генсеком.ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОГО ТОВАРИЩАКонстантина Черненко никто никогда не считал самостоятельнойфигурой. Еще на заре его карьеры помогать в продвижении по служебной лестницевзялась его старшая сестра. Валентина была заведующей организационным отделом вКрасноярском горкоме партии. Одновременно она имела близкие отношения с первымсекретарем краевого комитета КПСС Олегом Аристовым.Именно региональный руководитель сначала отправил молодогоКонстантина в Высшую партийную школу набираться знаний, а затем последовательноустраивал на разные должности в партийные организации края. Так, шаг за шагом,ступенька за ступенькой Черненко поднимался к вершинам власти. Практически ссамого начала работы в Молдавии, за спиной молодого партфункционера всталБрежнев. Там они и сдружились, и далее Костю, как называл его дорогой ЛеонидИльич, вел именно он.БЮРОКРАТ ОТ БОГАВо времена правления Леонида Брежнева Константин Черненкоруководил организационным отделом ЦК Компартии. Сразу же, как только он перешелна эту должность, Константин Устинович решил четко выстроить работу починявшейся емуструктуры. Основой всей деятельности стали документы. Отчеты и справки, докладыи аналитические записки – без бумажки не делался ни один шаг.В результате этой деятельности между партаппаратом и гражданами страны опустилсябумажный занавес. Шаг за шагом, у нижестоящих чиновников и простых людей пропадало желание ивозможность личного общения с властью. Все делалось исключительно в письменной форме. Обойти этот "документальныйукрепрайон" не было практически никакой возможности. Однако благодаря этому, уЧерненко и его подчиненных все было структурировано, выстроено и запущено вработу с последующими контролем и отчетами.ОРАТОР И УЧИТЕЛЬНеверно было бы думать, что Константин Устинович былисключительно бюрократическим работником. Те, кто с ним сталкивался по службе(особенно на заре его карьеры), знают, что он был отличным оратором и большимспециалистом в агитации. Кроме того, обладал педагогическим талантом. Все этовкупе помогло ему и партии. Благодаря его способностям, знаниям и умениям, находясьна службе в Пензе, он за три года подготовил свыше 25 тысяч партийныхработников-агитаторов.А будучи уже в столице Молдавии, Кишиневе, он поднялагитацию на недосягаемый доселе уровень. За семь лет, что он возглавлял отделпропаганды, в республике было переведено на молдавский язык, издано ираспространено более 300 тысяч экземпляров книг ленинских работ. В пересчете наколичество местных жителей получается по одному экземпляру на каждые пятьграждан, проживающих в Молдавской ССР.ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И БОЛЕЛЬЩИККазалось бы, невероятно, но Константин Черненко являлсяобладателем Госпремии за создание пневмопочты. Да-да, той самой, что позволяетпрактически моментально пересылать бумаги от одного адресата другому по специальнымтрубам при помощи сжатого воздуха. К ее созданию Черненко подтолкнула сильно разросшаясяв объемах документация, которую надо было постоянно возить из Кремля, гдезаседало Политбюро на Старую площадь, где располагался Центральный комитет. Приего участии и было разработано подземное сообщение для бумаг, которое работало кудабыстрее казенных курьеров.Отчего-то распространено мнение, что Константин Устиновичбыл человеком без эмоций, которого интересовала только работа. Однако этозаблуждение, и настоящая страсть в его жизни была. Это футбол. Он являлся горячимфанатом столичного "Спартака". И когда красно-белые вылетели в первуюлигу, в дело спасения столичного клуба он вмешался лично. Благодаря ему, вкоманде появился Константин Бесков и братья Старостины. Одновременно былапостроена ставшая легендарной спортбаза в Тарасовке, решались бытовые ифинансовые вопросы. Все это привело к тому, что через три года после позора "Спартак"занял первое место в чемпионате СССР.КОСТЯ, ПОДОЖДИ...В конце 1970-х вся политическая элита была в курсе, чтопреемником Брежнева на посту генсека должен стать именно Черненко. Однако,после смерти Леонида Ильича вдруг возникла вторая кандидатура – на главный пост страны претендовал ЮрийАндропов. Перед пленумом, где по идее, Черненко должны были просто утвердить, егоостановил маршал Устинов, сказав: "Подожди, Костя, надо обсудить".Позже оказалось, что обсуждение обернулось не в его пользу,и страну возглавил глава КГБ. В подковерных интригах последний был болееискушен, да и Политбюро силовикам сопротивлялось не сильно и не долго. Несостоявшемусяглаве государства после победы команды силовиков достался утешительный приз – Черненкодали Ленинскую премию. Говорят, что изначально ему хотели вручить очередноезвание героя труда, но их у него и так уже было три. Поэтому решили поощритьматериально.НЕ МНОГО УСПЕЛПосле смерти Юрия Андропова Константин Черненко наконец-тозанял пост генерального секретаря. Но к политической вершине он пришел ужедряхлым и больным. За короткое время, что он находился у руля государства, онзапомнился лишь несколькими важными делами. За это время было осуществлено несколькореформ в сфере образования, развернулась борьба с западной рок-музыкой,произошло потепление в отношениях с Китаем, наладились связи с Испанией(настолько, что ее король приехал в Москву).А вот с Соединенными Штатами отношения СССР при немухудшились. Именно Константин Черненко принял решение бойкотироватьолимпиаду-1984. Это стало ответом на решение США и других стран Запада неотправлять своих спортсменов на Игры в Москве, которые состоялись четырьмягодами ранее.ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕКонстантин Черненко скончался после 1 года и 25 днейправления. На нем закончилась традиция хоронить государственных и военныхдеятелей у Кремлевской стены. Он был самым престарелым из всех советскихлидеров, когда-либо получавших пост Генерального секретаря. Его преемником наэтом посту уже на следующий день стал Михаил Горбачев. Молодой партиецолицетворял уже новое поколения Политбюро, которое приходило к власти в стране.С уходом Черненко в Советском Союзе завершился период, которыйв народе называли пятилеткой пышных похорон. За это время скончались большинствочленов брежневского Политбюро, включая трех генсеков. Как и было принято, памятьбывшего лидера страны было решено увековечить. В честь Черненко были переименованыгород Шарыпово и Красноярская улица в столичном районе Гольяново. Однако затемим вернули исторические названия.ГЕНСЕК И ПАЦАКИОказывается, знаменитого "Ку" в фильме "Кин-дза-дза!" моглоне быть. Лента снималась как раз тогда, когда во главе государства находилсяЧерненко. Его инициалами были те самые К и У. Режиссер Георгий Данелия навсякий случай решил не искушать судьбу и от греха подальше убрал из сценария многозначноеи часто употребляемое "Ку". Ему на смену рассматривалось несколько вариантовзамены.Предлагалось использовать и "Ка", и "Ко", и "Кы", были и другиеидеи. Однако пока съемочная группа делала нелегкий выбор, Константин Устиновичскончался. Проблема отпала сама собой.