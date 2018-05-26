В Мюнхене проходит этап Кубка мира по стрельбе. Россиянин Владимир Масленников занял второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.

В Мюнхене проходит этап Кубка мира по стрельбе. Россиянин Владимир Масленников занял второе место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.В финале Владимир показал результат 248,8 балла, что принесло 23-летнему стрелку серебряную награду. Победителем стал белорус Илья Чергейко 249,5 балла. На третьем месте спортсмен из Тайваня Лю Шао Чуань (227,9).Еще один российский стрелок Сергей Каминский показал шестой результат — 164,3. Соревнования продлятся до понедельника.