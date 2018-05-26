Наложен арест на имущество на сумму более 1,6 млн рублей

Наложен арест на имущество на сумму более 1,6 млн рублейСудебные приставы-исполнители провели рейдовые мероприятия по взысканию задолженности по алиментам во Владимирской области, сообщает пресс-служба УФССП по региону.Судебные приставы посетили 497 должников. В ходе рейда наложен арест на имущество должников на общую сумму более 1,6 млн рублей. По 74 исполнительным производствам судебные приставы направили постановления об обращении взыскания на доходы.Сообщается, что при проведении рейдовых мероприятий должники погасили задолженность в размере 200 тысяч рублей.