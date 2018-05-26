Участок Филевской ветки метро перекрыт. Поезда не ходят между станциями Кунцевская и Киевская. Пассажирам предлагают выбрать альтернативные маршруты.

Пассажиров между станциями перевозят бесплатные автобусы. Ходят они довольно часто.На время закрытия Мосгортрансом запущено два маршрута. Первый - от Киевского вокзала до метро "Кунцевская", он проезжает набережную Тараса Шевченко и Кутузовский проспект. Обратный путь немного отличается: автобусы будут проезжать через Большую Дорогомиловскую и Кустанайскую улицы. Вот второй маршрут - от станции "Фили" до "Багратионовской" и по улице Барклая.При этом автобусы будут останавливаться у станций метро по пути следования. Время их работы с 5 часов утра до 2 часов ночи.На месте работают инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, они объясняют, как можно добраться до той или иной станции.Тем, кто едет дальше "Кунцевской", предлагают пользоваться соседней Арбатско-Покровской веткой.Филевская линия - одна из самых старейших. Закрытие участка между Киевской и Кунцевской - необходимость, связанная с ремонтными работами наземных путей, которые были построены еще 60 лет назад. Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции на этой линии. Уже завершены ремонт вестибюлей на "Кутузовской", отремонтированы платформы на станциях "Фили" и "Студенческая".В обычном режиме метро заработает 28 мая.