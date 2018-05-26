Греция не считает Россию враждебной силой и не видит угрозы с ее стороны, заявил заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос. Он принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 24-26 мая.

Греция не считает Россию враждебной силой и не видит угрозы с ее стороны, заявил заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос. Он принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, который проходит 24-26 мая."Мы стремимся стать основной силой в обеспечении стабильности на Балканах. Намерены вести многовекторную внешнюю политику", — приводит его слова ТАСС.Россию греческий политик назвал другом и отметил, что Афины хотели бы и дальше развивать отношения с Москвой.Он также указал, что Петербургский международный экономический форум демонстрирует значимость России в мире, "в котором идет процесс глобализации, ее влиянии не только в Европе, но и во всем мировом устройстве".Замминистра сообщил, что греческая сторона подписала ряд соглашений с российскими инвесторами, в частности в области судоходства. Одно из них заключили Торговая палата Греции и правительство Санкт-Петербурга.