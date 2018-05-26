Размер причиненного дольщикам ущерба составляет более 150 млн рублей

Размер причиненного дольщикам ущерба составляет более 150 млн рублейУголовное дело возбуждено в отношении директора ООО ПКФ «ПУМА» в Иванове, сообщает следственное управление СК России по Ивановской области.По версии следствия, коммерсант похитил деньги более 100 дольщиков двух многоквартирных жилых домов. Эти дома расположены на улице Володиной, а также на перекрестке улиц Красных Зорь и Менделеева. Количество потерпевших по делу устанавливается, размер причиненного дольщикам ущерба составляет более 150 млн рублей.Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательств, назначены судебно-бухгалтерская и строительно-техническая экспертизы. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).