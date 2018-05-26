Закон запрещает продажу табачных изделий возле образовательных учреждений

Закон запрещает продажу табачных изделий возле образовательных учрежденийСуд запретил индивидуальному предпринимателю продавать табачные изделия возле детского сада в городе Кольчугино, сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области.Ведомство установило, что табачные изделия продавались в магазине «Феникс» на улице Мира на расстоянии менее 100 метров от детского сада. Так как закон запрещает продажу табачных изделий возле образовательных учреждений, управление Роспотребнадзора направило иск в суд.Кольчугинский городской суд принял решение обязать индивидуального предпринимателя прекратить торговлю табачными изделиями в этом магазине.