Инвестор намерен вложить в реализацию проекта около 8 млрд рублей

Инвестор намерен вложить в реализацию проекта около 8 млрд рублейСтроительство фанерного комбината в Костромской области начнется в 2018 году, сообщает администрация региона.Планы по реализации проекта подтвердил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков на встрече с главой региона Сергеем Ситниковым. Комбинат будет построен в рамках соглашения между администрацией региона и лесопромышленным комплексом УК «Сегежа Групп», входящего в АФК «Система».Инвестиционный проект в июле планируется вынести на совет по привлечению инвестиций региона. Инвестор намерен вложить около 8 млрд рублей, планируется создать более 400 новых рабочих мест.Выпуск первой продукции запланирован на 2020 год, инвестиционный проект включен в перечень потенциальных резидентов территории опережающего развития моногорода Галич.