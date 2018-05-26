Мозг пациента напрямую отдаёт системе команды с помощью прикреплённых к голове электродов. Устройство облегчит жизнь полностью парализованным людям.

Инженер Иван Невзоров из Новосибирска создал инвалидную коляску, которая управляется электрическими сигналами мозга через шапочку с электродами. При этом гусеницы позволяют устройству преодолевать крутые ступеньки и бордюры. Как отмечается на сайте Новосибирского государственного технического университета, выпускником которого является автор новшества, это первая подобная система в мире."Три года назад к нам обратился мужчина, ему Фонд социального страхования выдал коляску, а он не может ей управлять, потому что почти полностью парализован – может двигать только шеей. У него была нянечка, которая его постоянно возила. И вот проблема: она мужчину подвозит к окошку, оставляет, чтоб отойти по своим делам, а солнце выходит и начинает ему лицо печь. Это такая дикая беспомощность, когда он элементарно не может отъехать от окна", – делится Невзоров щемящей сердце историей.Для этого пациента компания "Катэрвиль", где работает инженер, сделала джойстик, помогающий управлять коляской при помощи движений шеи. Мужчина овладел этим навыком буквально за полчаса. Это событие в дальнейшем натолкнуло инженеров на мысль создать устройство, управляемое при помощи электрических импульсов мозга.В апреле 2018 года команда Невзорова и специалисты компании "Нейроботикс" провели первые испытания коляски. Тесты показали, что реализованная схема позволяет пациенту управлять движением своего транспортного средства.С помощью шапочки с электродами мысленные сигналы преобразуются в набор команд: "стоп", "вперёд/назад", "налево/направо", "включить/выключить фары" и "отклонить вперёд/назад кресло".Предполагается, что после запуска в производство такая коляска будет стоить от 460 до 560 тысяч рублей. Главная задача сейчас – решить вопрос безопасности передвижения."Если человек обездвижен, то он элементарно не может нажать кнопку аварийного отключения коляски, если вдруг потеряет контроль над ней", – объясняет Невзоров.Разработчики прорабатывают идею системы аварийной остановки, включаемой движением век.Кроме того, уже к июню 2018 года команда планирует перейти к испытаниям роботизированной кровати с мысленным управлением. Этот предмет мебели сможет по команде пациента менять горизонтальное положение на вертикальное и обратно. Кроме того, перемещая отдельные секции кровати, лежащий на ней парализованный человек сможет делать своего рода физические упражнения. Это необходимо, чтобы поддерживать в форме его сердечно-сосудистую и другие жизненно важные системы организма.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали об управлении инвалидным креслом при помощи пирсинга на языке, а также об экзоскелете, управляемом силой мысли. Не обошли мы вниманием и системы, позволяющие парализованным пациентам частично восстанавливать контроль над руками и ногами, а также общаться.