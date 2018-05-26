Мужчина, нанесший серьезные повреждения картине Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван, объяснил полицейским свои действия необходимостью восстановить историческую справедливость.

Мужчина, нанесший серьезные повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", объяснил полицейским свои действия необходимостью восстановить историческую справедливость.37-летний вандал из Воронежской области, задержанный в Третьяковской галерее в пятницу, считает, что картина искажает историю. Как известно, версия о том, что царевич Иван погиб от руки собственного отца, критикуется в обществе, пишет ТАСС.Полотно Репина повреждено в районе фигуры Ивана. Возбуждено уголовное дело.