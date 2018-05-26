В Москве проходит конференция Российского футбольного союза. Вице-премьер правительства России Виталий Мутко заявил, что не отошел от футбола после приостановки своей работы на посту президента РФС. .

В Москве проходит конференция Российского футбольного союза. Вице-премьер правительства России Виталий Мутко заявил, что не отошел от футбола после приостановки своей работы на посту президента РФС.Бывший министр спорта Виталий Мутко считает, что причина нападок на него ни что иное, как попытка дискредитировать весь российский спорт. "Вы меня избрали президентом РФС несколько лет назад, – заявил Мутко в своем выступлении на конференции РФС. — Я всю жизнь с футболом. Мною движет желание развивать футбол. Когда был президентом РФС, происходил допинговый скандал. Главной задачей было – дискредитировать российский спорт. Меня наказали, потому что я в тот момент был на должности министра".Виталий Леонтьевич считает критику, обрушившуюся на него неадекватной. "Считаю наказание неадекватным. Последующие события подтверждают мою правоту – спортсменам вернули медали, нас вернули на первое место, ФИФА недавно выступила по поводу ситуации с допингом. Я подал иск в КАС – процесс непростой и недешевый. Это будет самый большой кейс в истории. Вызваны будут все наши обвинители. До 4 июля МОК должен дать пояснение на нашу жалобу. Поэтому я приостановил работу президентом, и Алаев исполняет обязанности. Главное – стабильность и спокойствие до чемпионата мира", — приводит слова Мутко "Спорт-Экспресс".."Я никуда не отошел, помогаю, содействую и буду дальше помогать. Все будет от дальнейших решений. Мне руководство страны предложило серьезный вызов – это три глобальных направления", — сказал вице-премьер правительства России.