Два скоростных международных поезда Thalys, отправившиеся накануне вечером с Северного вокзала Парижа в Брюссель, с полпути вынуждены были вернуться обратно. Причиной стали ремонтные работы на территории Бельгии.От непредвиденного изменения маршрута пострадали около тысячи пассажиров, передает "Интерфакс" со ссылкой на бельгийский телеканал RTBF. Достаточного количества мест для них в отелях в Париже не нашлось, и части пассажиров предложили переночевать в вагонах. Пассажиров с детьми, пожилых людей и больных все же постарались разместить в гостиницах.Парижанам и жителям парижских предместий оплатили такси до дома. От 200 до 250 пассажиров, которым не досталось мест в отелях, на Северном вокзале оборудовали для ночлега два вагона. Людей снабдили спальными принадлежностями, водой и питанием. Однако в соцсетях люди пишут жалобы на то, что спать им пришлось в поезде голодными.Bonjour @thalys_fr , comment allez-vous ? Avez-vous bien dormi ? Ne me posez pas la question, vous n apprécierez pas la réponse. Je devais être à Bruxelles vendredi à 21h47. On est samedi, il est 07h40 et je suis encore dans le #Thalys. Ou est je dormi ? Dans le Thalys ! 1/— Will helm ن (@Will2helm) 26 мая 2018 г.