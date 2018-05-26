Наркотики были изъяты у 24-летнего молодого человека

Наркотики были изъяты у 24-летнего молодого человекаПолицейские изъяли более 30 граммов гашиша у 24-летнего жителя Киржачского района, сообщает управление МВД по Владимирской области.По данным полиции, молодой человек приобрел и хранил при себе 48 свертков с веществом зелено-коричневого цвета. Эти свертки были направлены на экспертизу, которая установила, что в них находилось наркотическое средство гашиш массой 31,41 грамма.Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.