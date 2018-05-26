На территории исправительной колонии в Удмуртии в субботу днем произошел пожар. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. Данных о пострадавших нет, сообщает Центральный региональный центр МЧС РФ.

На территории исправительной колонии в Удмуртии в субботу днем произошел пожар. Площадь возгорания составила 650 квадратных метров. Данных о пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на Центральный региональный центр МЧС РФ.Накануне произошел пожар в исправительной колонии номер восемь в Альметьевске (Татарстан). Там горело 2300 квадратных метров, пострадавших не было.