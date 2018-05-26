Военный эксперт журнала Арсенал Отечества Дмитрий Дрозденко в интервью RT прокомментировал статью одного из комментаторов на сайте американского журнала The National Interest. В статье заявлялось, что российский Калининград вооружен до зубов, и это худший кошмар НАТО.

Военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко в интервью RT прокомментировал статью одного из комментаторов на сайте американского журнала The National Interest. В статье заявлялось, что российский Калининград "вооружен до зубов", и это "худший кошмар НАТО".По мнению американского эксперта Чарли Гао, ракеты и флот Российской Федерации в этой местности сильно снижают возможности европейских и американских войск. Самая большая угроза исходит от ракетных комплексов "Искандер-М", так как они могут нанести точные удары по военно-морским объектам в Прибалтике и Польше, а НАТО не обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять этому."Калининград — это территория нашей страны. И мы размещаем здесь то, что считаем нужным, — говорит Дрозденко. — А вот американское вооружение НАТО располагается совсем не там, где должно находиться. Не в пределах штата Аризона или в Сан-Диего, а на территории Европы".Эксперт "Арсенала Отечества" также отмечает, что российское вооружение, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", в первую очередь служит для обороны, и что Россия не размещала их, "пока Америка не начала развертывать системы ПРО, которые могут нести в себе не только противоракетную функцию, но за счет своей универсальности и ударную".Россия фактически защищается "в ситуации, когда тысячи единиц техники все ближе и ближе подбираются к ее границам", говорит Дрозденко."Расположенные в Калининграде комплексы накрывают своей зоной воздействия системы противоракетной обороны и американские базы, находящиеся в Европе, создавая тем самым, как они говорят, угрозу ответного удара. Но мы прекрасно понимаем, что Россия не нанесет первого удара", — подчеркивает он.