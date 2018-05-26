Немецкий наставник английского клуба Ливерпуль Юрген Клопп, которому предстоит сыграть финал Лиги чемпионов против мадридского Реала, поделился с журналистами мнением о своем визави Зинедине Зидане. Немец, смеясь, сказал, что они оба не имеют понятия о тактике.

Немецкий наставник английского клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп, которому предстоит сыграть финал Лиги чемпионов против мадридского "Реала", поделился с журналистами мнением о своем визави Зинедине Зидане. Немец, смеясь, сказал, что они оба "не имеют понятия о тактике"."Многие считают, что у Зидана не так уж много познаний в тактике, — цитирует Клоппа издание Goal. — Впрочем, то же самое думают и обо мне. На мой взгляд, это будет очень забавно – в финале сойдутся два тренера, которые понятия не имеют, что такое тактика"."На самом деле, Зидан – один из лучших игроков за всю историю футбола. И сейчас он всего два с половиной года работает в "Реале" – дольше, чем я в "Ливерпуле" – и он может выиграть уже третью Лигу чемпионов. Такого никогда не случалось ни у одного из тренеров", — подчеркнул немец.Klopp