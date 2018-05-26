«Cотрудниками полиции задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

25 мая в 21.00 час. в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины.«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Якиманка г. Москвы (УВД по ЦАО) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей).Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.