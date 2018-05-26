Прямо на выходе с одной из сессий ПМЭФ-2018 Вести в субботу перехватили третьего человека в государстве, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.

Прямо на выходе с одной из сессий ПМЭФ-2018 "Вести в субботу" перехватили третьего человека в государстве, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко."Я, честно говоря, была поражена близостью позиций президента Франции и президента России. То есть по концептуальным вещам у нас нет разногласий. Мы одинаково говорим, одинаково думаем. Поэтому эти придуманные санкции, от которых Европа уже не знает, как избавиться, потому что надо сохранить лицо, надо снять. Они уже абсолютно никого не затрагивают. Санкции санкциями, а у нас растет товарооборот с Германией, Францией, Евросоюзом. Мы с Францией заключили в ходе очень успешного визита президента Макрона 50 соглашений на сумму примерно — эксперты оценили — более миллиарда евро. Прагматический подход берет свое", — отметила Матвиенко.Валентина Матвиенко — политик российский, европейский, а как на эту сессию отреагировали в Соединенных Штатах?Американский политический класс в Петербурге представлял посол США Хантсман. Мы честно попробовали с ним поговорить — он отвечать на наш вопрос не стал. Ну, и ладно. Зато вот что нам отвечали ведущие российские бизнесмены.- Что нужно сделать Западу, чтобы установить доверие к себе?- Нет такого понятия, чтобы одна сторона восстанавливала доверие со второй. Нужно, чтобы доверие было взаимным. И так как уже выявлена основная проблема, обеим сторонам нужно идти к компромиссу, потому, что это мешает в первую очередь экономике, — считает бизнесмен Алишер Усманов.- По-моему, мы сейчас являлись свидетелями признания такого фактора усталости от текущего состояния?- Усталость многих иногда преодолевается энергией одного.- А что нужно сделать Западу, чтобы установить наше к себе доверие?- Я не знаю. Я возглавляю "Новотек" и считаю, что мы не теряли это доверие. Мы подписали с Тotal вхождение в СПГ-2 на такой ранней стадии, что это говорит как раз о том, что доверие возрастает, — отметил председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон- Если бы не вы, может быть, Макрон и не приехал бы? Тем не менее существуют политические наслоения, причем, по моим ощущениям, в достаточно узеньком пространстве западного политического класса.- Беда в том, что вы читаете два слова: "Новотек" и "санкции". Но потом это все проходит. Я считаю, что бизнес-доверие мы не потеряли и умеем хорошо работать вместе с партнерами.- После этого разговора лишних слов во всех этих словосочетаниях меньше становиться или, по крайней мере, намеков, на то, что возникает ластик, с помощью которого можно недоверие стереть.- Люди думают, как работать, и у нас получается."Мне кажется, нужно быть последовательным в своих движениях. И даже в санкционной политике нужно быть предсказуемым и дать горизонт планированию", — сказал председатель совета директоров группы ЧТПЗ Андрей Комаров.Надо "отменить все, что они напридумывали, все эти санкции, работать, как раньше работали", полагает глава "Ростеха" Сергей Чемезов.- Сейчас намеки прозвучали?- Намеки прозвучали, но, к сожалению, все-таки американцы сильно давят, а Европа боится.- Что нужно сделать Западу, чтобы установить доверие к себе?- Перестать менять правила игры, — подчеркнул председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов- Я боялся — вы так задумались — скажете, что уже бесполезно.- Да нет, мне кажется, бесполезных вопросов нет. Пока они лечатся. Годы, десятилетия. Все можно вылечить при желании."Мне кажется, что президент говорил об обратном: не надо делать что-то Западу, нужно сесть и начать договариваться. Нужно начать слышать друг друга. Вся история построена на том, что нас, наверное, слушали, а не слышали. Сейчас нужно слышать друг друга", — заявил глава Сбербанка Герман Греф.- Нотки здравомыслия прозвучали?- Думаю, у всех появились некая надежда и оптимизм.- И накопилась усталость.- Да, конечно."Если перефразировать то, что сказал господин Макрон, то Западу надо переосмыслить принципы собственного достоинства и уверенности в собственных силах", — сказал президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.- Это вы на Европу?- А Европа это не Запад?- Западнее есть еще одна страна.- Я так далеко не замахиваюсь, давайте начнем с Европы. В той стране то же самое, потому что надо быть последовательным, верным каким-то общечеловеческим принципам, надо понимать, что ты не один, а часть мирового сообщества. Мы обязаны искать возможность, несмотря на то, как бы это трудно ни было, надо садится за стол разговоров с американцами. Я на российско-американском бизнес-диалоге сказал, что у нас нет другой альтернативы, кроме диалога. Важно, чтобы он был конструктивный и – главное — результативный. Главное, чтобы это не ограничилось словами и разговорами, а все время был поиск каких-то конкретных решений. И бизнес должен их формулировать и доносить до правительства двух стран.