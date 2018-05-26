У молодого человека полицейские изъяли более 30 граммов гашиша.

Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотического средства).Установлено, что житель Киржачского района незаконно приобрел и хранил при себе полимерный пакет с 48 свертками, внутри которых находилось вещество зелено-коричневого цвета. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские изъяли свертки и направили их на экспертизу, по результатам которой было установлено, что содержимое – наркотическое средство «гашиш», массой 31, 41 грамма.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.