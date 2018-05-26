Глава Кемеровского ГУ МЧС Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ Зимняя вишня, написал рапорт на увольнение. Суд продлил срок задержания до 72 часов. Также продлен срок задержания начальника отдела надзора областного МЧС Григория Терентьева

Глава Кемеровского ГУ МЧС Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", написал рапорт на увольнение. Об этом заявил представитель прокуратуры в ходе судебного заседания. Суд продлил срок его задержания до 72 часов, передает ТАСС.Также продлен срок задержания начальника отдела надзора областного МЧС Григория Терентьева. Ходатайство о мере пресечения для него рассмотрят 28 мая.Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 60 человек, из них 37 – дети.