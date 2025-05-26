Всего за ночь в России было сбито 148 украинских дронов.

Минувшей ночью, 26 мая, российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Владимирской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Информация о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент отсутствует. Правительство Владимирской области и губернатор региона пока не предоставили комментариев по данному инциденту. Всего за ночь в России было сбито 148 украинских дронов.Напомним, ранее мы писали, что 88%.