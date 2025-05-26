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<a href="https://33live.ru/novosti/26-05-2025-fond-sheredar-otkryvaet-socialnyj-fotoproekt-v-petushkax.html" target="_blank">Фонд «Шередарь» открывает социальный фотопроект в Петушках</a> - 28 мая в МБУ «Петушинский РДК» открывается выставка «Снимаю шляпу!», ставшая главным фотопроектом Владимирской области. Выставка организована благотворительным фондом «Шередарь» в поддержку детей, перенесших онкологические заболевания, при содействии министерства культуры Владимирской области и ГБУК ВО «Киноцентр». Выставку откроет глава Петушинского района Елена Володина.