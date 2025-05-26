Минувшей ночью, 26 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в небе над Владимирской областью. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны

Минувшей ночью, 26 мая, силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона в небе над Владимирской областью. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны РФ. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. С 20:00 25 мая до 08:00 26 мая ПВО России отразили масштабную атаку — всего было перехвачено 96 беспилотников. Больше всего – 31