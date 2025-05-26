К началу лета «Выберу.ру» изучил параметры онлайн-займов МФО и МКК и подготовил рейтинг наиболее выгодных и востребованных заёмщиками продуктов.

К началу лета «Выберу.ру» изучил параметры онлайн-займов МФО и МКК и подготовил рейтинг наиболее выгодных и востребованных заёмщиками продуктов.В ходе исследования эксперты «Выберу.ру» сравнили условия кредитования по двум продуктовым группам — краткосрочные займы «до зарплаты» и среднесрочные потребительские займы до 1 года. При составлении рейтинга ключевыми показателями для расчёта являлись размер процентной ставки и полная стоимость займа. В формулу были включены коэффициенты, отражающие показатели деятельности МФО на рынке, в том числе — возраст компании, количество займов в линейке. Дополнительно при ранжировании учитывался параметр, характеризующий популярность займа у пользователей нашего финансового маркетплейса по количеству просмотров и сделок. Все компании, чьи продукты представлены в рейтингах, входят в государственный реестр ЦБ РФ. Рейтинги «Выберу.ру» — это некоммерческое и нерекламное исследование.В результате расчётов и анализа по каждому виду займов был сформирован майский рейтинг:— «Лучшие микрозаймы до 30 дней»;— «Лучшие микрозаймы от 30 дней до 1 года».Первое место рейтинга в группе займов до зарплаты занял продукт компании «Webbankir» (МФК) — «Первый займ бесплатно онлайн».В тройке лидеров займы для новых клиентов под 0% от кредиторов — «Займер» (МФК) и «Джой мани» (МКК). Далее в топовой десятке в порядке убывания микрозаймы преимущественно крупных федеральных компаний: «До зарплаты» (МКК «Союз 5»), «Credit2day» (МКК «Стэпмани»), «Умные наличные» (МКК «Умный займ»), «А-Деньги» (МКК), «Max.Credit» (МКК «М-деньги»), «Быстроденьги» (МФК), «Vivus» (МКК «Смсфинанс»).Лидер рейтинга в группе займов до 1 года — заём компании «Viva деньги» (по минимальной ставке от 0,35% в день). На второй и третьей строчках — продукты от микрокредиторов — «Лайм-Займ» (от 0,53% в день) и «Skela Money» (по ставке от 0,75% в день). В ТОП-10 рейтинга в порядке убывания вошли среднесрочные займы федеральных и региональных кредиторов: «Быстроденьги» (МФК), «Турбозайм» (МКК), «Деньги сразу» (МФК), «Kviku Online Bank» (МФК «ЭйрЛоанс»), «Бюджет» (МКК «Диджитал Мани»), «Бережный» (МКК «Бриз»), «Деньга» (МФК).«После рекордного роста объемов кредитования в сегменте МФО в конце прошлого года (плюс 31%), в I квартале 2025 года рынок микрозаймов показал снижение — минус 1%. Как отметил ЦБ, отрицательная динамика выдач наблюдалась впервые с начала 2022-го года. Однако, портфель микрозаймов с начала года вырос на 9,5% до 683 млрд. рублей. К концу весны спрос россиян на займы остаётся высоким. Мы как финансовый маркетплейс видим, количество онлайн-запросов на займы по итогам апреля достигло пикового значения за последние 2 года, превысило прошлогодний результат в 1,4 раза. На наш взгляд, причина в том, что средние ставки по займам росли не так активно в отличие от кредитных. Поэтому люди продолжают одалживать в МФО, так как многим не хватает доходов даже на товары первой необходимости. Дополнительно в сектор микрозаймов продолжается "переток" клиентов, которым отказали банки. На "Выберу.ру" с начала 2025-го займы подбирали почти 3 млн пользователей, что на 11% больше, чем годом ранее. В мае в нашем каталоге, где представлены продукты ведущих МФО и МКК страны, им доступны больше 400 разных предложений. С помощью калькулятора "Выберу.ру" потенциальные заёмщики в режиме онлайн могут оценить свои расходы, а затем отправить заявку напрямую в микрокредитную организацию. В мае наибольший спрос на займы мы видим у пользователей из обеих столиц, Краснодара, Кирова, Екатеринбурга, Сургута, Тюмени, Новосибирска, Воронежа, Красноярска, Ростова-на-Дону и Кисловодска», — рассказала директор по контенту и аналитике «Выберу.ру» Ирина Андриевская.«Выберу.ру» www.vbr.ru — проект IT-компании «DD Planet» — сервис сравнения и подбора банковских, страховых, финансовых и образовательных продуктов, входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны. Ежемесячная посещаемость сервиса — более 7 000 000 человек. Аудитория маркетплейса — физические лица, индивидуальные предприниматели и малый бизнес, заинтересованные в ежедневном качественном выборе финансовых решений. Сегодня в финансовом супермаркете «Выберу.ру» предложения от 318 банков, 200 страховых компаний, 238 ведущих МФО, 35 НПФ, а также почти 6000 вариантов ипотечных продуктов, вкладов, банковских карт, Каско и ОСАГО. «Выберу.ру» — лауреат Премии Рунета 2017. В марте 2020 года был включен в список социально значимых ресурсов от Минкомсвязи РФ. По итогам 2024 года «Выберу.ру» вошел в ТОП-10 наиболее цитируемых финансовых СМИ в рейтинге Медиалогии.