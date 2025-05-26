Во Владимире подвели итоги регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской». Финал прошёл 25 мая на площадке Центра поддержки одарённых детей «Платформа

Во Владимире подвели итоги регионального этапа гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Владимирской». Финал прошёл 25 мая на площадке Центра поддержки одарённых детей «Платформа Владимир», рассказали в пресс-службе областного правительства. За победу боролись 23 старшеклассника из 13 районов области, а темой финала стала история региона в годы Великой Отечественной войны. По итогам соревнования были названы