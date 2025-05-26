В городе Раменское «Реалитек» приступил к продаже резидентам земельных участков в промышленно-логистическом парке с одноименным названием.

В городе Раменское «Реалитек» приступил к продаже резидентам земельных участков в промышленно-логистическом парке с одноименным названием. Общая площадь объекта 16 га (26 участков), планируемый объем инвестиций резидентов составит более 3,6 млрд рублей. Промышленный объект расположен в 33 км от МКАД. Количество рабочих мест – 300Концепция промышленно-логистического парка предполагает строительство на одной площадке логистического, складского и производственного комплексов. Девелопер реконструирует здания советского периода, которые располагаются на территории будущего парка. До конца 2026 года парк полностью введут в эксплуатацию. Предполагается, что 60% площади займут предприятия легкой промышленности, которые могут располагаться в границах населенного пункта, в соответствии с требованиями закона и окажут минимальное влияние на окружающую среду. В парке будет внедрена природоохранная стратегия.«Разрабатывая технические задания и проектируя будущие объекты, мы руководствуемся пятью критериями: экологичность, энергоэффективность, стоимость строительства, стоимость эксплуатации, востребованность объекта в будущем. Промышленно-логистический парк «Раменский» - современный проект, который находится рядом с селом Игумново. Территория объекта будет иметь закрытый периметр, контрольно-пропускной пункт с шлагбаумами, круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. Промышленный объект имеет отличную транспортную доступность: 33 км от МКАД по Егорьевскому шоссе и 12 до ЦКАД. В ближайшее время начнется строительство новой трассы МЕТК, которая станет высокоскоростным дублером Егорьевского шоссе и будет иметь съезды на Южно-Лыткаринскую автодорогу, МКАД, М12. Это обеспечит разгрузку транзитного грузового трафика и создаст беспрепятственный коридор для бизнеса. До центра ближайшего крупного населенного пункта Раменское всего 6 км”, - рассказал Виталий Коляда, генеральный директор компании “Реалитек”.«Реалитек» (входит в А.М.Р. Групп) — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.