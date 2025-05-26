Село Ликинов Судогодского района заливает стоками канализации. Как оказалось, очистные сооружения не работают, более того, они частично разрушены. Об этом рассказали в пресс-службе

Село Ликинов Судогодского района заливает стоками канализации. Как оказалось, очистные сооружения не работают, более того, они частично разрушены. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. После проверки прокурор внес представления руководителю организации, которая использует канализацию сети и очистные сооружения, а также главе администрации района. Первый даже был привлечен к административной ответственности. Но проблему никто не