Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила ущерб.

В городе Александрове Владимирской области завершено расследование дела против управляющей одного из коммерческих банков, обвиняемой в присвоении денежных средств в особо крупном размере.По данным следствия, с июня по октябрь 2024 года злоумышленница, используя свой доступ к счетам клиентов, совершила 26 переводов со счета одной из клиенток на свои личные счета, похитив более 1,5 миллионов рублей. Махинация была раскрыта, и прокуратура направила уголовное дело в суд. Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила ущерб.Дело рассматривается в Александровском городском суде.