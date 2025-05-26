В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум.

Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил фонд "Росконгресс".Центральной темой форума в этом году станет "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". Выставочная программа продемонстрирует экономический и культурный потенциал региона, а также инициативы по туризму, креативным индустриям и медиапространству. Особое внимание уделено роли СКФО как транспортного узла между Евразией, Индией и Ближним Востоком, а также сохранению исторической памяти в контексте 80-летия Победы."Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минеральных Водах. Всего в деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие – пленарное заседание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. Также в рамках Кавказского инвестиционного форума 2025 состоится заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа", – сообщили журналистам в пресс-службе фонда.В рамках основной выставочной экспозиции будут представлены более 20 стендов регионов и стран. Помимо республик Северного Кавказа и Адыгеи, инвестиционные проекты на форуме представят Абхазия и Южная Осетия.Кроме того, свои проекты покажут более 40 компаний, включая исторический стенд "Приют 11" и визуализацию ключевых инвестиционных инициатив, таких как горнолыжный курорт "Мамисон".Новак отметил расширение спектра деловых мероприятий: планируется около 50 сессий, посвященных инвестиционным возможностям, альтернативным методам финансирования, цифровизации, кадровой политике и развитию инфраструктуры.