1 июля 2025 года в Москве пройдёт торжественная церемония, на которой назовут сто лучших салонов красоты страны. Это событие станет центральной частью бизнес-конференции SalonWeek, объединяющей ведущих представителей индустрии красоты России и стран СНГ.

Национальная премия проводится под эгидой компании Evdokimov Event (ООО «E2») и направлена на поддержку и продвижение достижений в сфере салонного бизнеса. Инициатива способствует формированию профессионального сообщества, стимулирует развитие индустрии и поощряет лучших игроков на рынке.Во второй раз премия охватывает всю территорию России и уже получила широкий отклик в профессиональной среде.Проект ориентирован на владельцев и управляющих салонов красоты, стремящихся к инновациям, устойчивому развитию и признанию в профессиональной среде. Участие в премии открывает возможности для установления деловых контактов, продвижения бренда и обмена опытом.Ключевые даты:— до 15 июня — приём заявок;— 16–30 июня — отбор финалистов и определение победителей;— 1 июля — церемония награждения в Москве (оффлайн и онлайн).Решения принимает Экспертный совет, в состав которого входят признанные лидеры и специалисты салонного бизнеса. Оценка проходит в закрытом формате, а итоги будут объявлены на церемонии.К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в индустрии красоты. Подать заявку можно на официальном сайте https://salonweek.ru/top100beautyПриём заявок открыт до 15 июня 2025 года.