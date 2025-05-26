Заместитель губернатора Владимир Куимова провел первую пресс-конференцию после полной передачи в его ведение сфер социальной защиты населения, здравоохранения, а также труда и занятости.

Заместитель губернатора Владимир Куимова провел первую пресс-конференцию после полной передачи в его ведение сфер социальной защиты населения, здравоохранения, а также труда и занятости. Напомним, расширение полномочий у зам. главы региона произошло после 13 января, когда вице-губернатор Константин Баранов ушел в отпуск, затем на больничный, а после и вовсе покинул должность. Владимир Куимов сказал, что подобные