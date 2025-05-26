УНК УМВД России по Владимирской области задержали 49-летнего местного жителя, который выращивал в квартире марихуану. В пресс-службе полиции рассказали подробности дела. “Гровера” с

УНК УМВД России по Владимирской области задержали 49-летнего местного жителя, который выращивал в квартире марихуану. В пресс-службе полиции рассказали подробности дела. “Гровера” с поличным задержали во второй половине мая. Мужчина выращивал наркотики прямо у себя дома. Отрицать своей вины задержанный не стал и пояснил, что семена конопли заказал в интернете, посадил и ухаживал за ними,