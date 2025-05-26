Ситуация сдвинулась с места после вмешательства прокуратуры.

Во Владимире местный житель обратился в прокуратуру после того, как энергосетевая компания сорвала сроки подключения его дома к электросетям. Договор был заключен еще в апреле 2024 года, и компания должна была выполнить работы в течение шести месяцев.После вмешательства прокуратуры мужчину подключили к электричеству. В отношении должностного лица энергокомпании возбуждено дело об административном правонарушении.Напомним, ранее мы писали, что