А также китайских.

Совет Федерации одобрил закон, ограничивающий использование в такси автомобилей без достаточного уровня локализации. Об этом пишет «».Теперь такси смогут использовать только машины, собранные в России с использованием отечественных комплектующих или произведенные в рамках инвестконтрактов в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Исключение сделано для машин, внесенных в реестр такси до 1 марта 2026 года.Цель закона – поддержка российского автопрома и стимулирование локализации иностранных производителей. Напомним, ранее мы писали, что