Волонтеры «Масксети-33» отправляют гуманитарную помощь участникам СВО. Маскировочные сети, костюмы «леших», нашлемники, сухарики и сладости — любую просьбу бойцов активисты выполняют

Волонтеры «Масксети-33» отправляют гуманитарную помощь участникам СВО. Маскировочные сети, костюмы «леших», нашлемники, сухарики и сладости — любую просьбу бойцов активисты выполняют незамедлительно. У каждого из них своя причина помогать тем, кто сейчас находится «за ленточкой». Надежда, волонтер «Масксети-33» Антон — это друг моего мужа, мой друг, одноклассник моих братьев-близнецов. То есть он там, мы здесь