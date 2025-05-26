Кафе «Бархат», находящееся в доме №17 на улице Куйбышева, загорелось вечером 25 мая. В 18:57 вызвали спасателей, рассказали в МЧС области. Прибывшие пожарные потушили пламя на площади 10

Кафе «Бархат», находящееся в доме №17 на улице Куйбышева, загорелось вечером 25 мая. В 18:57 вызвали спасателей, рассказали в МЧС области. Прибывшие пожарные потушили пламя на площади 10 квадратных метров. Как сообщили «Шестому каналу» в МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. От огня пострадала внутренняя отделка кафе. Но, к счастью, среди людей пострадавших