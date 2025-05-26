Во Владимире состоялось областное первенство по уличному баскетболу. В соревнования приняли участие команды юношей и девушек 2008 – 2010 годов рождения. Юных спортсменов приветствовал и

Во Владимире состоялось областное первенство по уличному баскетболу. В соревнования приняли участие команды юношей и девушек 2008 – 2010 годов рождения. Юных спортсменов приветствовал и депутат Городского совета Роман Мусихин. Он занимается поддержкой спорта на территории областного центра. Роман Мусихин, член Совета народных депутатов города Владимира, председатель комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодёжи, социальной