После столкновения машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Ford.

Во Владимирской области, в Судогодском районе, произошла страшная авария, унесшая жизни четырех человек. Вечером 24 мая на 322 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля Hyundai сбил лося.После столкновения машина вылетела на встречную полосу и врезалась в Ford.В результате ДТП погибли оба водителя (36 и 61 год) и два пассажира. Еще одна пассажирка Ford госпитализирована. Обстоятельства трагедии выясняются.