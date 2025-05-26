Перебои начались еще 25 мая.

Вчера, 25 мая, во второй половине дня во Владимирской области зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Областное правительство объяснило это мерами предосторожности, принятыми на фоне возможной угрозы атак беспилотников.Жителям рекомендовано использовать Wi-Fi, иметь при себе наличные деньги и учитывать возможные сбои в навигации при планировании поездок. Власти подчеркнули, что ограничения вводятся только в случае крайней необходимости для обеспечения безопасности населения.Сейчас перебои интернета сохраняются.