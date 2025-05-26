Воздух прогреется до +30 градусов.

По данным МЧС, 26 мая во Владимирской области воздух прогреется до +30 градусов. В связи с этим повышается класс пожарной опасности в лесах до четвертого, что создает высокий риск возникновения природных пожаров.Спасатели призывают жителей и гостей региона быть предельно осторожными и воздержаться от разведения открытого огня на природе. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам «01», «101» или «112».Напомним, ранее мы писали, что