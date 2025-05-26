В регионе уже реализован ряд мер для комфорта автотуристов.

Владимирская область активно развивает направление автотуризма, привлекая все больше путешественников благодаря удобной логистике и богатому культурному наследию. Об этом стало известно после доклада Министра экономического развития Максима Решетникова Президенту РФ Владимиру Путину о развитии автотуризма в стране.Открытие трассы М-12 значительно сократило время в пути из Москвы, сделав Владимир, Суздаль и Муром легкодоступными для поездок выходного дня.В регионе уже реализован ряд мер для комфорта автотуристов:⦁ Расширена и обновлена дорога от Владимира до Суздаля.⦁ Запущены 4 федеральных автомаршрута (450-700 км) по всей области, представленные на портале Путешествуем.РФ.⦁ Созданы 6 автокэмпинговых площадок (150 мест) для путешественников на автодомах, планируется открытие еще минимум двух в этом году.⦁ Проведен фестиваль «АбунаФест», собравший более 3000 автотуристов в рамках празднования 1000-летия Суздаля.⦁ Запущен проект «Москва + Владимирская область: Путешествие в русскую сказку», предлагающий 10 новых турмаршрутов, объединяющих культурное и гастрономическое наследие двух регионов.Владимирская область привлекла 182 млн рублей федерального финансирования на развитие придорожного сервиса, автокемпингов, навигации, разработку новых маршрутов и проведение событийных мероприятий в 2025-2027 годах. Регион активно сотрудничает с предпринимателями для расширения возможностей для гостей и демонстрации красот Владимирской земли.