Благодаря нацпроекту «Образование» в колледжах создана современная база, включая новые мастерские.

Во Владимирской области активно развивают систему образования, чтобы обеспечить выпускникам лучшие возможности. Об этом рассказал губернатор Александр Авдеев. Владимирский филиал ПИМУ примет уже третий поток будущих терапевтов и педиатров. В Ново-Александрово откроется филиал Ивановского аграрного вуза, где впервые начнется очная подготовка специалистов для сельского хозяйства. В Муроме начнет работу новый пединститут.Благодаря нацпроекту «Образование» в колледжах создана современная база, включая новые мастерские. С сентября заработают три образовательно-производственных центра: машиностроительные в Коврове и Муроме, а также химический в Гусь-Хрустальном. Эти центры обеспечат студентов практическими знаниями с первого года обучения и возможностью трудоустройства на ведущие предприятия. В Коврове студенты смогут обучаться по оборонному направлению, параллельно проходя военную службу.Власти региона создают новые возможности для молодежи, чтобы они могли получить профессию и работать по специальности. Развиваются особые экономические зоны, промышленные парки, сектор креативных индустрий, сфера услуг и туризм, чтобы каждый молодой человек мог найти себе занятие по душе.Отметим, что сегодня во Владимирской области стартовал марафон последних звонков, знаменующий окончание учебного года для тысяч выпускников. В этом году 11-й класс заканчивают 4 828 юношей и девушек, а 9-й – 15 141 человек.