Ранее ремонтные работы в таких домах требовали длительных согласований и значительных финансовых затрат.

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, вносящий изменения в ФЗ «Об объектах культурного наследия». Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. Нововведения упростят процедуру содержания домов-памятников, особенно в таких исторических регионах, как Владимирская область.Ранее ремонтные работы в таких домах требовали длительных согласований и значительных финансовых затрат. Новый закон предусматривает упрощенный порядок согласования работ, не затрагивающих предмет охраны.«Думаю, что это позволит, в первую очередь, сохранить памятники и оптимизировать бюджетные расходы на их ремонт, значительно расширить ресурсы, которые будут направлены на сохранение культурного наследия», — отметил Игошин.