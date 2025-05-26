Сбои в работе мобильного интернета по-прежнему наблюдаются во Владимирской области. Их отметили вчера, 25 мая, во второй половине дня и сегодня, 26 мая, с раннего утра. В пресс-службе

Сбои в работе мобильного интернета по-прежнему наблюдаются во Владимирской области. Их отметили вчера, 25 мая, во второй половине дня и сегодня, 26 мая, с раннего утра. В пресс-службе правительства напомнили, что ограничения связаны с угрозами атак БПЛА. Мобильный интернет работает с перебоями с 21 мая. Власти порекомендовали владимирцам пользоваться Wi-Fi и проводным интернетом, всегда иметь