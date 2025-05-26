С 20 по 26 мая в больницы Владимирской области обратились 134 человека с жалобами на укусы клещей, в том числе 46 детей. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

С 20 по 26 мая в больницы Владимирской области обратились 134 человека с жалобами на укусы клещей, в том числе 46 детей. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора. Лабораторные исследования показали, что 9 снятых с жителей региона клещей были заражены боррелиозом (болезнью Лайма). Всего с момента первого случая присасывания клеща к человеку за медицинской помощью