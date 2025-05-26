Cервис по поиску работы SuperJob провел опрос владимирских родителей, чьи дети заканчивают школу в этом году, и выяснил во сколько в среднем обойдется выпускной вечер для мальчиков и девочек в 9-м

Cервис по поиску работы SuperJob провел опрос владимирских родителей, чьи дети заканчивают школу в этом году, и выяснил во сколько в среднем обойдется выпускной вечер для мальчиков и девочек в 9-м и 11-м классах. Подготовка к выпускному вечеру девятиклассников во Владимире в среднем обходится семьям в 12 тысяч рублей на ребёнка. В Москве этот показатель