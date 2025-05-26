Лужи крови в подъезде до ужаса напугали жильцов квартирного дома 39а на улице Растопчина во Владимире. Прямо картина из фильма ужасов. На место вызвали спасателей из владимирского ПСО и

Лужи крови в подъезде до ужаса напугали жильцов квартирного дома 39а на улице Растопчина во Владимире. Прямо картина из фильма ужасов. На место вызвали спасателей из владимирского ПСО и полицейских. Как рассказали в своих соцсетях прибывшие на место спасатели, кровавый след вел в одну из квартир. Специалисты опасались, что им придется увидеть нечто страшное, но