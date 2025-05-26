Вечером 16 мая в деревне Песочная Суздальского района загорелся дом. Огонь перекинулся на соседний дом и гараж. Когда пожар потушили, внутри жилища обнаружилась жуткая находка – труп мужчины

Вечером 16 мая в деревне Песочная Суздальского района загорелся дом. Огонь перекинулся на соседний дом и гараж. Когда пожар потушили, внутри жилища обнаружилась жуткая находка – труп мужчины с ножом в груди. Им оказался 51-летний хозяин дома. Об этом рассказывали в пресс-службе прокуратуры и Следкома области. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Во время следственный