Еще в апреле 2024 года владимирец, являющийся собственником жилого дома, заключил с энергосетевой компанией договор на проведение работ по присоединению домовладения к электросетям в

Еще в апреле 2024 года владимирец, являющийся собственником жилого дома, заключил с энергосетевой компанией договор на проведение работ по присоединению домовладения к электросетям в течение 6 месяцев. Организация сроки договора нарушила и оставила мужчину без электричества. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Прокурор внес представление руководителю компании, после чего владимирца подключили к электросетям. А