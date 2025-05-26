Мошенники обманули 42-летнюю жительницу Владимира на 9,2 миллиона рублей. Злоумышленники позвонили ей и, представившись сотрудниками Центробанка, убедили перевести сбережения на «безопасный

Мошенники обманули 42-летнюю жительницу Владимира на 9,2 миллиона рублей. Злоумышленники позвонили ей и, представившись сотрудниками Центробанка, убедили перевести сбережения на «безопасный счет». Женщина послушалась. Об этом и многих других недавних преступлениях мошенников рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В ведомстве отметили, что мошенники используют как уже ставшие классическими схемы, так и новые. Их жертвами становятся люди